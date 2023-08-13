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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"الأقدام الزرقاء".. استشاري يحذر من أغرب وأحدث أعراض كورونا

كورونا
كورونا
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كشف الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، عن أغرب وأحدث أعراض كورونا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن القدم الزرقاء أحد أغرب أعراض الإصابة بـ كورونا لفترة طويلة.

وأضاف أن داء القلب الزراقي هي إحدى المضاعفات النادرة التي تحدث لدى المرضى المصابين بفيروس كورونا طويلة الأجل، وتحدث نتيجة إصابة الجهاز العصبي، وإصابة الجهاز العصبي اللا إرادي على المدى الطويل، وقد تؤدي إلى إجهاد زائد.

وأوضح أن الأوردة الخاصة بالجسم تكون غير قادرة إلى إعادة الدم إلى الجهاز الدوري من جديد، وهو ما يؤدي إلى احمرار في القدمين، ومن ثم يتحول إلى أرزق، نتيجة تجمع الدم، وهذا جزء من اختلال التوازن في الجهاز العصبي الطرفي، وتحديدًا الجهاز العصبي اللا إرادي.


 

الدكتور حاتم سليمان طب الحالات الحرجة في لندن كورونا