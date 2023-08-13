النيابة عن مصرع طفل بالهرم: اختل توازنه فسقط من الطابق السادس

تسلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية حول مصرع طفل بالهرم، حيث تبين أنه أثناء لهو الطفل علي حافة شرفة منزله اختل توازنها وسقط من الطابق السادس ليلقي مصرعه في الحال، وقد صرحت النيابة بدفن الجثة بعدما أكدت التقرير الطبي عدم وجود شبهة جنائية في وفاته.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد باستقبال طفل 3 سنوات متوفى وبه آثار كسور وكدمات ونزيف داخل وادعاء سقوط من علو ومقيم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية المتوفي أكدوا بأنه سقط من شرفة شقتهم الكائنة بالطابق السادس مما تسبب في مصرعه ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وتم التحفظ علي الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.