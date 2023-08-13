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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع اختبارات الالتحاق بمدرسة المتفوقين

في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد مدرسة المتفوقين
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تفقد محمد عبد الله ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا stem ، اليوم الأحد، بمركز التطوير التكنولوجى بديوان مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور وائل الحداد، مدير مركز التطوير التكنولوجي، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، ووليد العطار، مدير مركز الاختبارات بالمركز، ومحمد جلال شئون الطلبة بالمديرية   .

وشملت الاختبارات المجالات التاليه، اختبار في مادة الرياضيات، اختبار المتقدم في مادة العلوم، اختبار الطالب في مادة اللغة الإنجليزية، اختبار الذكاء العالمي .

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اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وكيل تعليم كفر الشيخ مركز التطوير التكنولوجي غرفة عمليات المديرية