مصطفى محمد يسجل هدفًا في خسارة نانت من تولوز بالدوري الفرنسي

فاز فريق تولوز على نظيره نانت، المحترف ضمن صفوفه الدولي مصطفى محمد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب لا بوجوار في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الفرنسي.

وافتتح مصطفى محمد أهداف المباراة من ركلة جزاء في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تمكن تولوز من تعديل النتيجة في الدقيقة 62 من خلال المغربي زكريا بوخلال وأضاف راسموس نيكولايسين هدف الفوز بالدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع، لتنتهي المباراة بخسارة نانت.

وشهدت المباراة إصابة حارس نانت وخروجه من الملعب.

وبهذه النتيجة، فشل نانت في حصد أي نقاط ليقبع في المركز قبل الأخير ببطولة الدوري الفرنسي، بينما يصبح تولوز رابعا برصيد 3 نقاط.