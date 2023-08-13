الدوري الإنجليزي.. برينتفورد يجبر توتنهام على التعادل في الجولة الأولى



فرض فريق برينتفورد تعادلا إيجابيا على نظيره توتنهام، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب جيتيش كومينتي في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهد الشوط الأول تسجيل أهداف المباراة الأربعة، حيث افتتح توتنهام التسجيل عن طريق كريستيان روميرو في الدقيقة 11 من صناعة جميس ماديسون وأدرك برينتفورد التعادل في الدقيقة 26 من ركلة جزاء نفذها براين مبيمو.

وفي الدقيقة 36 تقدم برينتفورد من خلال يوان ويسا قبل أن يتعادل توتنهام عن طريق صاروخية أرسلها إيمرسون رويال في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وظلت المباراة سجالا بين الفريقين في الشوط الثاني ولم تنجح المحاولات العديدة في إحراز أهداف لتنتهي بالتعادل ويحظى كل فريق بنقطة وحيدة.