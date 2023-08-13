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الأحد 13 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تفاصيل صادمة فى واقعة "محرقة الميراث" بعين شمس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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دلت التحريات الأولية فى واقعة مقتل 3 أشخاص حرقا وإصابة 9 آخرين بأحد العقارات  بمنطقة عين شمس على أن المتهم يعمل سائق.
وأضافت التحريات أن سبب الحادث خلاف على شقة، حيث توجه المتهم إلى الشقة محل الواقعة،  وألقى زجاجات بنزين حارقة "مولوتوف" ولاذ بالفرار،  وتسببت النيران فى مقتل 3 أشخاص بينما أسرعت سيدة إلى القفز من البلكونة وأصيبت بكسور وتسببت النيران فى إصابة 8 أشخاص باختناقات وتم علاجهم .

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة مفاده اندلاع حريق داخل شقة وسقوط ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين وجود 3 جثث و9 مصابين بحروق وكسور واختناقات، وتم نقلهم الي المستشفي لتلقى العلاج، وبإجراء التحريات تبين قيام شاب بسكب بنزين بشقة بالطابق الثالث وأشعل النيران فيها بسبب خلافات على الميراث مع أقربائه، وألقى القبض على المتهم، وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

التحريات الأولية سائق التحريات النيران بمنطقة عين شمس