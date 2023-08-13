غدا.. قافلة طبية من جامعة العريش للكشف المجانى على المواطنين بالشيخ زويد

أعلن الدكتور طارق محمد كامل مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، عن تواجد قافلة طبية من كلية الطب بجامعة العريش غدا الاثنين، بمستشفي الشيخ زويد المركزى.

وأشار الدكتور حاسم حمدى مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحى بشمال سيناء، إلى أن القافلة تتواجد في المستشفى لمدة يوم واحد فقط وستقوم بالكشف على المرضى وصرف العلاج اللازم لهم مجانا وأنه يتوافر بها التخصصات الطبية أطفال، عظام، باطنة، جلدية، وجراحة.

وناشد المواطنين بأهمية المشاركة في القافلة وَتلقي الخدمة الطبية المجانية.

كما قالت جامعة العريش في بيان لها، أنه تفعيلا لمبادرة رئيس الجمهورية حياه كريمة تنظيم جامعة العريش قافلة متكاملة وتستضيف الجامعات المصرية لخدمة أبناء واهالي سيناء وتعلن جامعة العريش عن تنظم قافلة طبية في جميع التخصصات ، بيطرية، زراعية وتثقيفية بالتعاون مع جامعات اقليم شرق الدلتا والقناه تضم جامعات هي جامعة قناة السويس وجامعة بورسعيد وجامعة السويس وجامعة دمياط)على أرض سيناء غدًا الأثنين الموافق ٢٠٢٣/٨/١٤ بمدينة الشيخ زويد وقرية السكاسكة.