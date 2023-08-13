بسبب الميراث.. مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين على أيدي شاب داخل شقة بعين شمس

أقدم شاب على قتل 3 من أقربائه وأصيب 9 آخرين، بعد إشعاله النار فى شقة بسبب خلافات على الميراث بمنطقة مساكن عين شمس.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود حريق داخل شقة وسقوط ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين وجود 3 جثث و9 مصابين بحروق وكسور واختناقات، وتم نقلهم الي المستشفي لتلقى العلاج، وبعمل التحريات تبين قيام شاب بسكب بنزين بشقة بالطابق الثالث وأشعل النيران فيها بسبب خلافات على الميراث مع أقربائه، وألقى القبض على المتهم،وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.