إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالفيوم

أصيب شخصان في مشاجرة نشبت بين عائلتين بمنطقة عزبة مأمون بحي الصوفي بمحافظة الفيوم بسبب خلافات الجيرة وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بمنطقة عزبة مأمون بحي الصوفي بسبب خلافات الجيرة ووجود مصابين وعلى الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف إلى مكان المشاجرة ، وتبين إصابة مواطنين وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.