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الأحد 13 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"كاسيت 90" مفاجأة السعودية لجيل التسعينيات المصري

الصورة الدعائية لحفل
الصورة الدعائية لحفل كاسيت ٩٠
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نشر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة دعائية لحفل "كاسيت 90" فى جدة على مسرح بنش مارك بالسعودية.
يحيى الحفل مجموعة من أبرز فنانى جيل التسعينيات وهم مصطفى قمر، ايهاب توفيق، هشام عباس، سيمون، حميد الشاعرى، خالد عجاج، حسام حسنى، محمد محيى، وذلك ضمن سلسلة حفلات السعودية الفنية.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع فكرة الحفل، خاصة لابتعاد بعض الأسماء عن الساحة الغنائية لفترة طويلة، وهو ما يتيح الفرصة لهم لعودتهم مجدداً للتواصل مع جماهيرهم من خلال الحفل.

يتم طرح التذاكر الخاصة بالحفل اليوم الأحد ١٣ أغسطس فى تمام الساعة الثامنة مساءً، ويقام الحفل يوم ١٦ أغسطس المقبل فى جدة على مسرح بنش مارك بالسعودية.

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IMG_20230813_121803
تركى آل شيخ كاسيت ٩٠ مصطفى قمر هشام عباس حميد الشاعري