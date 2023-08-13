"كاسيت 90" مفاجأة السعودية لجيل التسعينيات المصري

نشر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة دعائية لحفل "كاسيت 90" فى جدة على مسرح بنش مارك بالسعودية.

يحيى الحفل مجموعة من أبرز فنانى جيل التسعينيات وهم مصطفى قمر، ايهاب توفيق، هشام عباس، سيمون، حميد الشاعرى، خالد عجاج، حسام حسنى، محمد محيى، وذلك ضمن سلسلة حفلات السعودية الفنية.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع فكرة الحفل، خاصة لابتعاد بعض الأسماء عن الساحة الغنائية لفترة طويلة، وهو ما يتيح الفرصة لهم لعودتهم مجدداً للتواصل مع جماهيرهم من خلال الحفل.

يتم طرح التذاكر الخاصة بالحفل اليوم الأحد ١٣ أغسطس فى تمام الساعة الثامنة مساءً، ويقام الحفل يوم ١٦ أغسطس المقبل فى جدة على مسرح بنش مارك بالسعودية.