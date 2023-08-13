نشوى عقل: طالب الإعلام يجب أن يتمتع بالنفس الطويل في تنمية مهاراته والإصرار على الإبداع

قالت الدكتورة نشوى عقل، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن كلية الإعلام تشبه كليات كثيرة تعتمد على الناحية الإبداعية، بالإضافة إلى مهارات التواصل مع الآخرين، وطرح الأفكار والمناقشة والتوصل إلى حلول بزوايا مختلفة وحب الكتابة.

وأضافت "عقل"، حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد: "يجب أن يتوافر في الطلاب سياسية النفس الطويل في تنمية المهارات والإصرار على الإبداع خارج مناهج الكلية، وبخاصة أن الإعلام الجديد يعتمد على تعدد المهارات، ويتعرف على أكثر من مهارة، لضمان الإنتاج باستمرار".

وأشارت، إلى أن الاعتماد المستقبلي سيكون على المنصات الرقمية لأنها الأكثر تسويقا ورقميا واستراتيجيا، مشددةً على أن طالب كلية الإعلام يجب أن يكون ملما بمهارات كثيرة.

و أوضحت: "الاتجاه الحديث سيكون تقليل التخصص، وكلما اعتمدنا في مهارات إنتاج المحتوى على أشخاص عددهم أقل يكون ذلك أفضل اقتصاديا وتسويقيا بالنسبة للمؤسسات الكبرى، لأننا في حاجة إلى الإنتاج باستمرار وبسرعة، مثلا إذاعة BBC أغلقت الخدمة العربية في الراديو لأنها ستعتمد على المنصات الرقمية لأنها أقل في التكلفة الاقتصادية وأفضل استراتيجيا وتسويقيا وإداريا".

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