حلا شيحه مع نيللى فى أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة حلا شيحه على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صوره لها جديده مع أولادها رفقة الفنانة القديرة نيللى.

وعلقت على الصورة "مع النجمه الجميله نيللى وأجمل صدفه النهارده"، فيما تفاعل الجمهور والمتابعين بشكل كبير مع الصوره وجاءت التعليقات "انتوا الاتنين نتمنى ترجعوا تانى للتمثيل" ، "نيللى زى القمر كعادتها" ، "ليه متعملوش عمل فنى مع بعض" .

يشار أن الفنانة حلال شيحه قد إعتزلت الفن منذ عامين، وهى ليست المره الأولى حيث قد غابت عن الساحه الفنية لسنوات وإرتدت الحجاب، ثم عادت من فتره وقدمت أعمال منها مسلسل"زلزال" مع الفنان محمد رمضان ، وفيلم "مش أنا" مع الفنان تامر حسنى، وهاجمت الفن وطالبت بحذف مشاهد لها من فيلم تامر، ثم أعلنت من وقتها الإعتزال .

وعلق الدكتور أشرف ذكى نقيب المهن التمثيلية أن فى تصريحات تلفزيونية، أن الفنانة حلا شيحه تواصلت معه وطلبت اللقاء به فى وقت قريب، وأنه حال طلبها العوده للفن سيجتمع بالعائلة الفنية لإتخاذ القرار النهائى ، وأنه يرحب ويظن أن الجميع لم يمانع، لأن العائلة الفنية طيبه على حد وصفه.

يذكر أن الفنانة حلال شيحه قدمت الكثير من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "السلم والتعبان" ، "عريس من جهه أمنية" ، "اللمبى" ، "ليه خلتنى أحبك" ، "كامل الأوصاف"، "تايه فى أمريكا" .