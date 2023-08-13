فريال العدوي.. قصة كفاح في قيادة النقل الثقيل والشاحنات (فيديو)

عرض برنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد ، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "فريال العدوي.. قصة كفاح في قيادة النقل الثقيل والشاحنات".

رحلة من الكفاح على مدى 50 عاما بذلت فيها السيدة فريال العدوي أقصى ما لديها من جهد وطاقة حتى تلبي احتياجاتها من خلال عملها كسائق نقل ثقيل مع توصيل البضائع وغيرها من خلال الشاحنات.

صاحبة قصة الكفاح السيدة فريال خليل العدوي المولودة في محافظة الشرقية عام 1951م قامت خالتها بتربيتها في منطقة شبرا مصر بالقاهرة، ولم تستكمل تعليمها وتزوجت مبكرا عندما كان عمرها 12 عاما.

انفصلت عن زوجها بعد 4 سنوات، و أسفرت تلك الزيجة عن إنجاب طفل يحتاج إلى رعاية ومصاريف، كما تحتاج هي إلى مصاريف تسد بها حاجتها وتغني عن السؤال.

قرار حاسم اتخذته السيدة فريال العدوي للانتصار على كل التحديات وتعلمت قيادة السيارات واستخراج رخصة نقل ثقيل، وعلى مدار 50 عاما، فقد واصلت الكفاح والعمل اليومي وتعمل على سيارة نقل ثقيل تنقل عن طريقها البضائع من الموانئ إلى مناطق متفرقة داخل مصر وخارجها مثل ليبيا وغيرها.

