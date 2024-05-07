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الثلاثاء 07 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

أضرار التدخين والإدمان على الصحة ندوة بـ"تربية بني سويف"

رئيس جامعه بني سويف
رئيس جامعه بني سويف
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نظمت كلية التربية بجامعة بني سويف ندوة بعنوان "أضرار التدخين والإدمان على صحتك الجسمية والنفسية " ضمن مباردة "جامعة بلا تدخين"، وذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وتحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد حماد هندي عميد الكلية، والدكتور أحمد فكري بهنساوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير مركز الإرشاد النفسي.

وحاضر بالندوة الدكتور أحمد يحيى مدرس بكلية الطب، والدكتورة ياسمين صلاح رشاد مدرس الصحة النفسية بالكلية ومنسق الندوة.

وتهدف مبادرة "جامعة بلا تدخين" إلى توعية الطلاب، ومنسوبي الجامعة  بمخاطر التدخين الصحية والنفسية، وكيفية الوقاية والإقلاع عنه والآثار التي يسببها على صحة الفرد والمجتمع، والبعد عن السلوكيات السلبية، لتحسين الصحة العامة للإنسان، وذلك من خلال المرور على المكاتب والمدرجات بكل الكليات.

الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف السلوكيات السلبيه الصحة النفسية ة بني سويف تحسين الصحة العامة خدمة المجتمع وتنمية البيئة