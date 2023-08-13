حسام شكري مديرا فنيا لفريق سيدات الطائرة

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك مع المدير الفني حسام شكري، لقيادة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالقلعة البيضاء في الموسم القادم.

شهد جلسة التوقيع مع حسام شكري كل من أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات، وعلاء فهمي رئيس قطاع الكرة الطائرة.

بذلك يتشكل الجهاز الفني الجديد للفريق من حسام شكري مدير فني ومحمد أنور مدرب عام، أشرف عبدالعال مدرب، هبه حسنين مدير إداري، سميه ناجح علاج طبيعي، أحمد عبد العزيز مخطط أحمال، وعلاء فهمي رئيس قطاع الكرة الطائرة.

يذكر أن فريق الزمالك للكرة الطائرة سيدات حقق الثنائية بعد الحصول على بطولة أفريقيا بالفوز في المباراة النهائية علي فريق الأنابيب الكيني و بطولة كأس مصر بالفوز علي الأهلي.