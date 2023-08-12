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الأحد 13 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إعارة صبحي سليمان حارس الاتحاد السكندري لصفوف الجونة الموسم الجديد

إعارة صبحي سليمان
إعارة صبحي سليمان حارس الاتحاد السكندري لصفوف الجونة
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انتقل صبحي سليمان ، حارس مرمى الاتحاد السكندري ، الى صفوف نادى الجونة ،على سبيل الإعارة ،لمدة موسم واحد ،بداية من الموسم الجديد ،خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ،في إطار استعدادات الموسم الجديد .

وافقت إدارة نادي الاتحاد السكندري ، على طلب الجونة ،بعد موافقة الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة طارق العشري ،على أنتقال الحارس رسمياً .

والجدير بالذكر أن إدارة نادي الاتحاد السكندري ،برئاسة محمد مصيلحي ،قد أعلنت في وقت سابق عن تجديد التعاقد مع صبحي سليمان ،لمدة ٥ مواسم جديدة .

ويعد صبحي سليمان ،من أبناء نادي الاتحاد السكندري ومن قطاع الناشئين ،فضلاً عن ظهوره مع الفريق الأول رسمياً خلال الموسم المنتهى ،وظهر بشكل جيد خلال مشاركته بمنافسات مسابقة الدوري الممتاز .

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