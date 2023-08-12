إعارة صبحي سليمان حارس الاتحاد السكندري لصفوف الجونة الموسم الجديد

انتقل صبحي سليمان ، حارس مرمى الاتحاد السكندري ، الى صفوف نادى الجونة ،على سبيل الإعارة ،لمدة موسم واحد ،بداية من الموسم الجديد ،خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ،في إطار استعدادات الموسم الجديد .

وافقت إدارة نادي الاتحاد السكندري ، على طلب الجونة ،بعد موافقة الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة طارق العشري ،على أنتقال الحارس رسمياً .

والجدير بالذكر أن إدارة نادي الاتحاد السكندري ،برئاسة محمد مصيلحي ،قد أعلنت في وقت سابق عن تجديد التعاقد مع صبحي سليمان ،لمدة ٥ مواسم جديدة .

ويعد صبحي سليمان ،من أبناء نادي الاتحاد السكندري ومن قطاع الناشئين ،فضلاً عن ظهوره مع الفريق الأول رسمياً خلال الموسم المنتهى ،وظهر بشكل جيد خلال مشاركته بمنافسات مسابقة الدوري الممتاز .