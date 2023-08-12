لطلاب الثانوية العامة| كيف تستعد لامتحانات الدور الثاني؟ .. أستاذ تربوي يوضح الخطوات

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023 “دور ثان”، السبت 19 أغسطس المقبل.

وحول كيفية استعداد الطلاب لدخول الامتحانات ومواجهة الضغوط النفسية في اثناء هذه الفترة، وجه الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بجامعة القاهرة، والخبير التربوي عبر “البوابة نيوز”، عدد من النصائح، قائلا، إنه لا شك في أن الإخفاق في الحصول على التفوق والنجاح يترك أثارا نفسية سلبية على الطالب ويصيبه بالإحباط والشعور بالذنب وانعدام الثقة بالنفس وغيرها من المشاعر السلبية ولكن على أبنائنا طلاب الثانوية العامة والأزهرية أن يتخذوا مجموعة من الإجراءات السريعة لتعويض القصور الذي حدث وتتمثل أهمها فيما يلي:

أولا: الخروج من دائرة المشكلة إلى دائرة الحل وعدم الإكثار من التفكير أو النقاش حول الرسوب وعواقبه السلبية واللجوء بدلا من ذلك إلى التركيز على بذل الجهد في المذاكرة لإتمام المرحلة الثانوية بنجاح والالتحاق بالجامعة في العام المقبل وهو ما يسمى بالتركيز الإيجابي.

ثانيا: اعتبار أن هذه المشكلة درسا إن كان الطالب قد قصر في أداء ما عليه وعليه أن يتعلم هذا الدرس جيدا ويتلافى هذه الأخطاء في المستقبل أو قدرا إن كانت قد حدثت ظروف خارجة عن إرادة الطالب وعليه أن يرضى بما قسمه الله له وأن يستعد للتعويض في المرحلة الجامعية.

ثالثا: عليك أن تبذل كل جهدك في المذاكرة ليس لتحقيق النجاح وفقط ولكن لتعود نفسك على الجد والاجتهاد استعدادا للمرحلة الجامعية المقبلة.

رابعا: عليك بتكثيف ساعات المذاكرة وعدم الانشغال مطلقا بأي نشاط آخر اجتماعي أو ترفيهي لأن الوقت المتبقي لم يعد كبيرا وكذلك ليس هناك مزيد من الفرص هذا العام.

خامسا: حافظ على هدوئك ولا تدع القلق يتسلل إلى نفسك فعليك أن تبتعد تماما عن التفكير فيما يقلقك والابتعاد عن اجترار الأفكار السلبية.

سادسا: كرر التطبيق والحل واستخدم معينات التذكر كالخرائط الذهنية والألوان وقم بالاطلاع على النماذج الاسترشادية التي قدمتها الوزارة.

سابعا: قسم الوقت بحيث تنتهي من المذاكرة والمراجعة على الأقل لمرتين متتاليتين.

ثامنا: اخفض إلى أقل حد من الجوانب الترفيهية والاجتماعية ولكن لا تقلل مطلقا من الوقت المخصص للنوم واهتم جيدا بالتغذية السليمة والحركة والنشاط باستمرار لتحفيز الدماغ وعدم الشعور بالملل.

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة والتى من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣.