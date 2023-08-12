الدوري الإسباني.. ثنائي برازيلي يقود هجوم ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة أتلتيك بلباو، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجديد 2023-2024.

يحل ريال مدريد، اليوم السبت، ضيفًا على أتلتيك بلباو بملعب سان ماميس، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، هجوم الملكي أمام بلباو، على أن يتواجد الإنجليزي جود بيلينجهام أساسيًا للمرة الأولى مع فريقه الجديد الميرينجي في مباراة رسمية، بعد انضمامه في الميركاتو الصيفي الجاري قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

يدخل الريال مباراة أتلتيك بلباو بعدد من الإصابات، بعد تعرض البلجيكي تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي للركبة، إضافة لإصابة فيرلاند ميندي، داني سيبايوس وأردا جولر.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – فران جارسيا

خط الوسط: أوريلين تشواميني – فيديريكو فالفيردي – إدوارد كامافينجا – جود بيلينجهام

وفي الهجوم: رودريجو جوس – فينيسيوس جونيور.

تُنقل مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو تليفزيونيًا عبر قناة beIN Sports HD 1، بتعليق التونسي عصام الشوالي.