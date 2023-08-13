لصحة شعرك.. خطوات يجب اتباعها للحفاظ عليه من مياه البحر 

مع حلول فصل الصيف تهتم المرأة كثيرًا بالابتعاد عن الشمس وأضرارها وخاصة عند محاولة الذهاب لقضاء عطلة صيفية على الشاطئ، فالمياه المالحة وشدة الحرارة يؤثران بشكل سلبي على شعر المرأة الذي يُعد تاجها سواء كانت محجبة أو غير محجبة، فكل منهما يتعرضان لأضرار قد تؤذي صحة شعرها، وعليه يجب أن نوضح لكل امرأة تهتم بجمالها وصحة شعرها بعض النصائح التى يجب أن تتبعها لتحافظ على شعرها خلال فصل الصيف وخاصة عند تواجدها فى البحر أو حمام السباحة.

- خطوات الحفاظ على شعرك من أشعة الشمس الضارة وماء البحر

شرب الكثير من الماء

يُعد شرب الكثير من الماء من أحد أهم الأسباب التى تحافظ على الشعر الصحي حيث إن الماء يمد الجسم بالترطيب الذى يفقده نتيجة للتعرض لأشعة الشمس الضارة.

غسل الشعر بماء قبل الغوص

يفضل أن يتم شطف الشعر بماء عادى قبل النزول إلى البحر أو حمام السباحة، فتبليل الشعر بماء عادى يحافظ عليه ويقلل من الضرر الذي يتعرض له الشعر الناشف عند تعرضه للمياه المالحة والشمس معا.

استخدام سيرم مضاد لأشعة الشمس والحرارة

ضعى كمية مناسبة من سيرم الشعر الذي يحميه من الحرارة لكي يوفر طبقة عازلة بين الشعر والتعرض لأشعة الشمس.

وضع غطاء شعر واقي من الماء (بونية سباحة)

يجب ارتداء غطاء الرأس المناسب حيث يمنع من تسرب مياه البحر إلى الشعر فهذا الغطاء يكون عازلا للماء بشكل كبير مما يحافظ على صحة شعرك.

استخدام الشامبو وحمام الكريم

يجب غسل الشعر جيدًا بعد العودة من الشاطئ واستخدام الشامبو المناسب لطبيعة شعرك لحمايته من التلف، كما يجب استخدام حمام كريم خلال فترة العطلة الصيفية ليمد الشعر بالترطيب الذي يمتصه التعرض للشمس وبالتالي يمنع تلف الشعر وتقصفه.