محافظ أسوان: جوائز تحفيزيه للمشاركين فى مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن هناك مجموعة من المعايير المتعلقة بالتقديم فى الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، والمتاح لها حتى الأول من سبتمبر المقبل على الموقع الرسمى للمبادرة ( www.sgg.eg ) ، والتواصل على جروب واتس آب محافظة أسوان ( https://chat.whatsapp.com/FCIvrb0lP6iEkjEP4eOrIZ ) للـ 6 فئات وهى فئة المشروعات كبيرة الحجم ، وفئة المشروعات المتوسطة ، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة) ، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة ، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والإستدامة ، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح .

وشدد المحافظ على أهمية مشاركة أبناء أسوان فى هذه المبادرة ، مع ضرورة الإلتزام بالشروط والآليات التى تم تحديدها بشأن التقدم بالمشروعات المختلفة بدقة وإتقان ، حتى يتسنى حصد الجوائز والمراكز الأولى ، ومن سيتم تصعيده من مشروعات بإسم أسوان على مستوى الجمهورية سيتم تحفيزهم من قبل المحافظة حيث سيتم منح الأول مبلغ 25 ألف جنيه ، والثانى 15 ألف جنيه ، والثالث 10 ألاف جنيه .

تجدر الإشارة إلى أن شروط وآليات المشاركة تتمثل أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة ، وأن يكون تم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة والحد الأدنى للمشروعات التى مازالت قيد التطوير هو وجود دراسة كاملة وإثبات لصحة الفكرة ، وأن يستوفى المشروع الحد الأدنى من الاشتراطات وهي أن يتضمن مكون تكنولوجى ، ومكون يرتبط بالإستدامة البيئية ( أخضر ) ، وسيتم إستبعاد أى مشروع لا يتضمن هذين المكونين ، وأن يتقدم المشروع فى الفئة الخاصة به ، وإقرار كتابى بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أى دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك ، وفى حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشاركت فيه عدة جهات أو أفراد يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة فى المبادرة بالمشروع المرشح ، وتحديد المخول باستلام مكافأة الفوز ، ويتم تقييم المشروعات وفقاً لمعايير المكون الأخضر ، والمكون التكنولوجى الذكى ، والجدوى الإقتصادية والقابلية للتمويل ، والقابلية للتوسع والتكرار ، والأثر المستدام ، والتمكين وتكافؤ الفرص ، وبالنسبة للجوائز المقدمة للفائزين تقدم وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية مكافآت نقدية للفائزين تصل إلى 750 ألف جنيه للمركز الأول و 500 ألف جنيه للمركز الثانى و 250 ألف جنيه للمركز الثالث .