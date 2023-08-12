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السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال التطوير بكلية الزراعة في مدينة السادات

د سلامة داوود رئيس
د سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر
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أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية رسمية تعد الأولى لكليات جامعة الأزهر بمدينة السادات بمحافظة المنوفية؛ للاطمئنان على سير انتظام العمل بها، يرافقه الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.
تفقد رئيس الجامعة أعمال التطوير والتجديد التي تجري في الفصول الملحقة لكلية الزراعة بنين بمدينة السادات .

وخلال الجولة تابع رئيس الجامعة  أعمال التطوير والتجديد داخل القاعات الدراسية، وتفقد المعامل الدراسية ومسجد الكلية.

وأشاد  داود بأعمال التطوير والتجديد وطالب الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من اعمالها قبيل بدء العام الدراسي الجديد  "2023- 2024م".

كما تفقد إدارة شئون الطلاب داخل الكلية، وتحدث مع  الطلاب الذين تقدموا لسحب ملفات التخرج، داعيًا لهم بالتوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف كل في موقعه، وحرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة، والدكتور عاصم كريم، وكيل الكلية الدراسات العليا والبحوث ، والأستاذ اسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر، ولفيف من رؤساء الاقسام،واعضاء هيئة التدريس بالكلية .

الدكتور سلامة داود جامعة الأزهر مدينة السادات أعمال التطوير