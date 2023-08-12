نهائي البطولة العربية.. رونالدو وماني يقودان هجوم النصر أمام الهلال

أعلن لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر السعودي تشكيل اللاعبين الرسمي لمواجهة الهلال في نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال "كأس الملك سلمان" 2023.

تقام المباراة على استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، واعتمد كاسترو على قوة هجومية ضاربة في المباراة حيث يقود البرتغالي كريستيانو رونالدو هجوم الفريق إلى جانب ساديو ماني أندرسون تاليسكا.

يبدأ النصر المباراة أمام الهلال بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام – علي لاجامي – عبدالإله العمري – أليكيس تيليس

خط الوسط: سيكو فوفونا – مارسيلو بروزوفيتش – عبدالله الخيبري

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – آندرسون تاليسكا

وتمكن الهلال في الوصول إلى المباراة النهائية بعد الفوز على فريق الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف في النصف نهائي، فيما تأهل النصر للمباراة النهائية على حساب الشرطة العراقي بهدف سجله رونالدو.