اتحاد التأمين يدعو لابتكار تغطيات تأمينية غير مألوف لتوسيع قاعدة العملاء

قال إتحاد التأمين المصري إن ابتكار منتجات تأمينية جديدة وغير مألوفة أصبح من الضروريات الحتمية، حيث أن طرح منتجات تأمينية جديدة سيسهم في جذب شرائح جديدة من العملاء وزيادة محفظة أقساط قطاع التأمين.

وسبق وأن قام الاتحاد بإلقاء الضوء عن بعض الأنواع غير المألوفة من التأمين في العدد رقم 82 من نشرته الأسبوعية.

وبحسب نشرة الاتحاد المصري للتأمين التي أصدرها اليوم، فإنه دائماً إلى دعم وتطوير سوق التأمين المصري وذلك بمحاولة إطلاع السوق على المستجدات العالمية والاتجاهات العالمية الحديثة فيما يتعلق بالمنتجات التأمينية؛ الحديثة غير المألوفة في جميع أنحاء العالم والتي من الممكن أن يتم تطبيق بعضها في السوق المصري مما يمثل عامل جذب مهم لبعض انواع العملاء وانطلاقا من إيمان بعض شركات التأمين بأنه يجب الاستجابة لطلبات العميل وموافاته بالتغطية التي تلائم احتياجاته. هذا بالإضافة الي الدور الذي يقوم به الاتحاد المصري للتأمين في زيادة الوعي التأميني للعاملين بهذا القطاع وتشجيعهم نحو سلوك نفس المنهج العالمي في عملية الابتكار وتقديم التغطيات التأمينية المصممة خصيصا للعملاء. ولكن بما يتناسب مع احتياجات عملاء السوق المصري.

وتنازلت نشرة للاتحاد المصري للتأمين تأمين تعويضات الجوائز ، وهو منتج تأمين غير شائع يغطي الأحداث الترويجية التي تمنح فيها الشـركات جوائز باهظة الثمن للفائزين بهدف جذب عملاء جدد وبناء ولاء العملاء الحاليين، حيث يساهم في تحمل التكاليف الكبيرة (الإحتمالية) التي ينطوي عليها الاضطرار إلى دفع المكافأة إلى الشخص الفائز.

الاكتتاب في تأمين تعويض الجوائز

يعتبر هذا التأمين من قبل شركات التأمين من الفروع ذات الطبيعة الخاصة Speciality. ويعتمد تحديد قسط وثيقة تأمين تعويض الجوائز على بعض العوامل الأساسية والتي تتمثل فيما يلي:

قيمة الجائزة

وتطرقت النشرة إلى شرح تأمين مسابقات الجولف ذات الضربة الواحدة Hole-in-one Insurance وكذلك شروطها ، كما أشارت إلى استثناءات وثيقة تأمين الجوائز وهى إلغاء المسابقة التي كان من المفترض تقديم الجائزة خلالها، والاحتيال وخيانة الأمانة ومخالفة القواعد المنظمة للمسابقة، أي إصابة جسدية أو أضرار مادية تلحق بأي شخص أو ممتلكات أثناء المسابقة.و أي أعمال شغب قد تحدث أثناء المسابقة.

كما استعرضت النشرة أمثلة على تأمين تعويض الجوائز والعروض الترويجية والألعاب المؤمن عليها كاليانصيب ، و أخدش واربح ، والعاب الاحتمالات ، و العروض الترويجية الخاصة بالمسابقات الرياضية.

ذكر الإتحاد أن شركات التأمين أحياناً خدمة استشارية كاملة لمساعدة المؤمن له في تحديد الأثر المالي للجوائز على وضعه المالي في حالة عدم وجود تغطيات تأمينية، وتقييم احتمالات حدوث الحدث موضوع الجائزة و هوامش الانحراف والأمان لتلك الاحتمالات.

