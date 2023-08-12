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السبت 12 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة الوادى الجديد تشارك فى معسكر إعداد القادة بحلوان

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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شاركت جامعة الوادى الجديد بوفد من ٥ طلاب بكليات الجامعة فى معسكر اعداد القادة بحلوان تحت شعار " مبدعون باختلاف" بحضور  نخبة من الضيوف منهم الفنان القدير طارق دسوقى والأستاذ أحمد حسام مدرب بمشروع مودة بالاضافة الى محاضرات عن التوعية والثقة بالنفس.
 كما قدم المعهد فقرة خاصة عن مسرح العرائس أحد الفنون الاصيلة فى التراث المصرى واختتم المعهد فاعلياته بحفل ختامى غنائي لفريق معهد قيثارة الموسيقى من ذوى القدرات الفائقة ،وأعرب المشاركون عن سعادتهم بهذا اللقاء وقدموا الشكر لادارة المعهد وقيادات جامعة الوادى الجديد لاتاحة المشاركة فى هذا الملتقى الراقى.

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