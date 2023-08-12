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السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

إصابة "أمح الدولي" مشجع النادي الأهلي بجلطة.. وكهربا يزوره

أمح الدولي
أمح الدولي
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أعلن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي ، إصابة  محمد عبدالغني الشهير بـ"أمح الدولي"، مشجع النادي الأهلي بجلطة في المخ.

وتعرض “أمج الدولي” لوعكة صحية منذ أيام خلال تواجده برفقة لاعبي الأهلي في الساحل الشمالي وتم نقله إلى أحد المستشفيات في العلمين للعالج وعمل الفحوصات.

وتدهورت الحالية الصحية لـ"أمح الدولي" في الساعات الماضية وفقا لتصرحات شقيقة الذي طلب الدعاء له بالشقفاء.

ونشر كهربا   عبر حسابه على “إنستجرام” صورة مع أمح الدولي في المستشفي وكتب عليها: ألف سلامة عليك يا أمح، ربنا يشفيك ويعافيك، جلطة بالمخ، دعواتكم يقوم بالسلامة.

 

محمود عبدالمنعم كهربا النادي الاهلي أمح الدولي جلطة في المخ