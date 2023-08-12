«إيكواس» تؤجل اجتماعها العسكري بشأن النيجر

قررت مجموعة دول غرب إفريقيا "إيكواس" اليوم السبت، تعليق اجتماع عسكري رئيسي بشأن الأزمة في النيجر، بعد يوم من قولها إنها ستحشد قوة "احتياطية" في محاولتها إعادة رئيس النيجر محمد بازوم إلى السلطة، بعد الإطاحة به، وفقا لما اوردته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل .

وأجلت المجموعة اجتماع رؤساء أركان "إيكواس"، إلى أجل غير مسمى "لأسباب فنية"، كان من المقرر أن يعقد اليوم في العاصمة الغانية أكرا. وأمس الجمعة، قال مسؤول بالحكومة النيجيرية، إن قادة أركان جيوش غرب إفريقيا سيجتمعون في غانا اليوم، لوضع خطط تدخل عسكري محتمل في النيجر.

جاء ذلك بعدما أمرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، بتفعيل قوة احتياط، وأعلن الاتحاد الإفريقي، تأييد قرارات "إيكواس" بشأن النيجر، فيما أعربت الحكومة البريطانية، عن ترحيبها بعزم أعضاء "إيكواس" تسوية الوضع في النيجر سلميا.