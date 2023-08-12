مصرع 6 أشخاص بينهم أب وابنتاه في حادث تصادم بالشرقية

لقي ٦ أشخاص مصرعهم اليوم السبت بينهم أب وابنتيه في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بطريق 36 الحربي بنطاق مدينة الصالحية الجديدة وتم نقل الجثث لمستشفى الصالحيه الجديدة .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي في طريق 36 الحربي بنطاق مدينة الصالحية الجديدة مما أسفر عن مصرع كل من أشرف عبدالسلام وابنتيه بسمة وفرحة مقيمين بمحافظة الإسماعيلية وضابط شرطة من مدينة القرين وصديقيه.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل جثث المتوفين إلى أقرب مستشفى وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية حدوثه.