فوائد الخل التجميلية للبشرة

الخل من المواد الغذائية الأساسية في كل مطبخ حيث له استخدامات متعددة وما لا تعرفه الكثير من النساء ان له فوائد تجميلية على البشرة ويتميز الخل بخصائصه الطبيعية الفعالة التي تساعد على زيادة توهج وإشراقه البشرة وعلاج العديد من مشاكل البشرة مثل حب الشباب والحكة الجلدية سواء كان الخل الأبيض العادي أو خل التفاح العضوي.



-فوائد الخل التجميلية:

يساعد الخل سواء كان الخل الأبيض أو خل التفاح العضوي في استعادة توازن درجة حموضة البشرة.

يساعد في علاج الحكة وجفاف الجلد وحب الشباب والجلد المتقشر.

يعد الخل طريقة طبيعية وآمنة لتجديد شباب البشرة واستعادة إشراقها لكن لا تستخدمي الخل في شكل غير مخفف لأنه قد يحرق البشرة ويسبب التهابها.

علاج للبثور البشرة.

يتميز الخل بخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات التي تساعد في القضاء على البكتيريا التي توجد على البشرة.

التخفيف من البقع المرتبطة بالعمر

التقليل من تجاعيد البشرة

إزالة السموم من البشرة.

يهدئ من حروق الشمس.



-نصائح لاستخدام الخل على بشرتك:

كتونر للبشرة بخلط 1 ملعقة كبيرة من الخل (خل أبيض أو خل التفاح العضوي) مع 2 كوب ماء و1 ملعقة كبيرة من جل الصبار الطازج، ثم رج المكونات معاً جيداً ةبلل كرة من القطن بالخليط ومررها على البشرة، وتكرر هذة الطريقة من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم أو كل مرة تغسل فيها وجهك.

أو اخلطي خل التفاح مع الماء ثم صب الخليط في زجاجة بخاخ ثم رشيه على الوجه

يمكنك إضافة الخل إلى حوض الاستحمام.