مدير معهد المحاصيل الحقلية: الدولة جعلت القمح بمثابة أمن قومي ولدينا 16 صنفا

قال علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، إن الدولة والقيادة السياسية أولت ملف الزراعة اهتماما كبيرا، ووضعت ملف القمح ضمن أولوياتها.

وأضاف علاء خليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية "اكسترانيوز"، أن الدولة جعلت القمح بمثابة أمن قومي، مشددا على أننا لدينا فائض من تقاوي القمح للتصدير، موضحًا أنه لدينا تقاوي تكفي لزراعة أكثر من 4 ملايين فدان قمح، منوها بأن القطاع الزراعي كان مرن في التعامل مع الأزمات الاقتصادية، خلال الفترة الماضية.

وأكد مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، أن الدولة لديها اكتفاء ذاتي من القمح الخاص بإنتاج الخبز، منوها بأن هناك تعليمات بالاهتمام بالخريطة الصنفية، واختيار الصنف المناسب لكل منطقة زراعية.

وأشار خليل، إلى أن لدينا أكثر من 16 صنف من محصول للقمح، بعضها يستخدم لقمح الخبر وآخر للمكرونة.