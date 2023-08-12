طالبة مصرية تحصد المركز الرابع عالميا في مسابقة العلوم الدولية.. فيديو

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، اليوم السبت، تقريرا تليفزيونيا بعنوان "طالبة مصرية حصدت المركز الرابع عالمياً في مسابقة العلوم الدولية".

الطالبة هولي ماري زاهر المقيمة بنيويورك وعمرها 17 سنة مصرية الجنسية، ولكنها ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية واستطاعت أن تحصد المركز الرابع على مستوى العالم في مسابقة العلوم الدولية التي نظمتها الولايات المتحدة الأمريكية.

وشاركت هولي في مسابقة وتصفيات شارك فيها نحو 1650 متسابقا من مختلف دول العالم، حيث قدمت بحث الشلل الرعاش، وخاصة أنها من أسرة تمتهن مهنة الطب، إذ يعمل والدها طبيبا متخصصا في علاج القلب ووالدتها طبيبة باطنة.

رحلة معاناة قطعتها الطالبة خلال المسابقة كي تحصل على المركز الرابع، وخلال المسابقة تعرفت على العديد من الطلاب من مختلف دول العالم، وتفخر بأنها مصرية، وخاصة أنها تعلمت اللغة العربية وتتقنها من خلال المسلسلات والأفلام المصرية التي تشاهدها باستمرار.