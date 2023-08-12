"الاحصاء" تكشف نسب حالات الـزواج للذكور والأناث في الـفئة الـعمرية 18-29 سنه

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم بمناسبة اليوم العالمي للشباب، بيانات نشرة الزواج والطلاق عام 2022 (بيانات أولية)، انه بلغت نسبـة حالات الـزواج للذكور في الـفئة الـعمرية (18-29 سنه) 59.1٪ من إجمالي حالات الزواج التي تمت خلال عام 2022 مقابل 82،4٪ للإناث.

وبلـغت نسبـة إشـهادات الطلاق للذكور في الفئة العمرية (18 - 29 سنه) 16.1٪ من إجمالي إشهادات الطلاق التي تمت خلال عام 2022 مقابل 37.8٪ للإناث.

و طبقًا للنشرة السنوية لإحصاء النشاط الرياضي في المنشأت الرياضية عام 2021، بلغ عدد الأندية الرياضية في القطاع الحكومي / العام / الخاص 791 نادي لديهم 4550 ألف ملعب.

كما بلغ متوسط عدد الشباب المستفيدين بكل ملعب بالنوادي الرياضية 847 شاب.

و بلغ عدد مراكز الشباب على مستوى الجمهورية 4449 ألف مركز لديهم 9582 ملعب.

وبلغ متوسط عدد الشباب المستفيدين بكل ملعب بمراكز الشباب 286 شاب.

واوضح الجهاز انه طبقًا للمؤشرات الأساسية لقياس مجتمع المعلومات عام 2022،بلغت نسبة مستخدمي شبكة الانترنت من الشباب 89 % في الفئة العمرية (18 - 29سنة).

و بلغت نسبة مستخدمي الانترنت من الشباب في الفئة العمرية (18 - 29 سنة) للحصول على معلومات عن السلع والخدمات 75.1% ( 72.9% ذكور، 77.8% اناث).

كما بلغت نسبة مستخدمي الانترنت من الشباب في الفئة العمرية (18 - 29 سنة) لإجراء مكالمات عبر الانترنت 72.6% ( 73.9% ذكور، 71.1% اناث).

بينما بلغت نسبة مستخدمي الانترنت من الشباب في الفئة العمرية (18 - 29 سنة) للحصول على معلومات عن الصحة والخدمات الصحية 52.6% ( 49.7% ذكور، 56.2% اناث).

وبلغت نسبة مستخدمي الانترنت من الشباب في الفئة العمرية (18 - 29 سنة) للحصول على معلومات من الجهات الحكومية اليكترونيًا 51.5% ( 49.2% ذكور، 54.2% اناث).