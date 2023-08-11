فيتوريا يحضر تقارير وافية عن لاعبي الفراعنة استعدادا لمعسكر سبتمبر

طلب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الاول لكرة القدم، من جهازه المعاون، تقرير وافي عن كافة اللاعبين الاساسين لصفوف المنتخب.

يأتي ذلك لاختيار الافضل من بينهم لتدعيم صفوف الفراعنة في المعسكر المقبل والمقرر اقامتها في سبتمر في الاراضي المصرية.

والذى يتخلله مواجهتى اثيوبيا في الجولة الاخيرة من تصفيات أمم إفريقيا، وتونس وديًا.

كان قد استقر المدير الفني للمنتخب الوطني على إقامة معسكر المنتخب المقبل في القاهرة، بعدما كان محددا اقامته في الإسكندرية بسبب انشغال استاد القاهرة ببعض الإصلاحات.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني إقامة المعسكر في القاهرة، على ملعب آخر بخلاف استاد القاهرة، على أن يحتضن مباراتي إثيوبيا الرسمية في التصفيات وتونس الودية.