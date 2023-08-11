مجدي صابر: خيالي الخصب ساعدني في الكتابة الإبداعية

أكد السيناريست الكبير مجدي صابر، أن الكاتب الكبير محمود سالم، هو أول من أشار له يموهبته في الكتابة والإبداع.

وقال صابر خلال حلقة جديدة من برنامج بالخط العريض، الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب على شاشة تليفزيون الحياة: أتمتع بخيال خصب من سنواتي الأولى، وهو ما ساعدني بعد ذلك على التميز في الكتابة، وقرأت كتاب 200 يوم حول العالم للكاتب الكبير أنيس منصور في سن التاسعة، لأن أسلوبه كان فريدا وجذابا.

وأضاف : نشأت في حي شبرا وكان هناك 15 مكتبة بجوار مدرستي، وكنت نهما في القراءة، مما ساهم في تكويني الفكري والأدبي.

خلال الحلقة كشف صابر لأول مرة العديد من أسرار الأعمال التي قدمها على مدار تاريخه الطويل.

ويحكي سرا حول المسلسل الذي ندم النجم نور الشريف على رفضه، قائلا: لما اتعرض المسلسل كلمني الأستاذ نور وزعل إنه اعتذر عن المسلسل، قال لي حسبتها غلط.

كما يكشف أسرار إقناعه النجمة ميرفت أمين بأحد الأدوار الهامة في مشوارها بسبب خوفها من الجمهور قائلاً: كانت رافضة الدور.. قالت هطلع شريرة؟

أيضا يتحدث عن الدور الأول في حياة النجمة دنيا سمير غانم، مؤكدا أن والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز طلبت منه أن يرشحها في أحد أعماله وأنه تحمس لها مؤكدا أن ابن الوز عوام.



وتحدث عن الإنتقادات التي توجه للفنان السوري جمال سليمان وعدم اقتانه للهجة الصعيدية، وحول اعتزال الفنانة عبلة كامل أكد أنها لم تعتزل وإنما اختفت وهذا اختيارها.

وحول آخر أعماله وهو مسلسل ليلة السقوط، تحدث قائلا: رحت الموصل لدرجة إن فيه ألغام انفجرت فينا.