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الجمعة 11 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هالاند يقود هجوم مانششتر سيتي أمام بيرنلي في بداية البريميرليج

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بيرنلي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد 2023-2024.

يبدأ السيتي رحلة دفاعه عن لقب البريميرليج، باعتباره بطل الموسم الماضي، بمواجهة أمام بيرنلي، حيث يحل ضيفًا على الأخير بملعب تيرف مور، إذ ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود النرويجي إيرلينج هالاند، هجوم مان سيتي، ويعاونه الأرجنتيني جوليان ألفاريز، وفيل فودين، على أن يتواجد جاك جريليش على مقاعد البدلاء.

ولم يتواجد كل من جوسكو جفارديول وماتيو كوفاسيتش، صفقتي السماوي الجديدتين في تشكيل أول مباراة لقطب مدينة مانشستر في الدوري الأقوى في العالم بالموسم الجديد.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون 

خط الدفاع: لويس - والكر - أكانجي - ناثان آكي.

خط الوسط: رودريجو - كيفين دي بروين - برناردو سيلفا 

وفي الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند - جوليان ألفاريز.

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