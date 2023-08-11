رغم تهديدات موسكو .. أوكرانيا تفتح ممرات على البحر الأسود لتصدير الحبوب

أعلنت أوكرانيا أنها فتحت ممرات "مؤقتة" على البحر الأسود ليلا، للسماح بحركة السفن التي تنقل حبوبها، رغم تهديدات روسيا التي حذرت هذه السفن من احتمال استهدافها من قبل جيشها.

وقالت البحرية الأوكرانية في بيان: "تم الإعلان عن ممرات مؤقتة للسفن التجارية من وإلى الموانئ البحرية الأوكرانية على البحر الأسود".

وقال المتحدث باسم البحرية، اوليج تشاليك،لوكالة فرانس برس: إن الممرات مفتوحة منذ منتصف الليل دون أن يحدد إلى متى سيستمر هذا الوضع. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت سفن أبحرت من السواحل الأوكرانية أم لا.

وبحسب تشاليك فإن أي سفينة تبحر على البحر الأسود من الموانئ الأوكرانية ستكون مزودة بكاميرات مراقبة، لتكون الرحلة البحرية شفافة قدر الإمكان، وأن السفن التي تصدر الحبوب الأوكرانية لا تمثل أي تهديد عسكري.

وفي منتصف يوليو، لم تجدد روسيا الاتفاق الذي سمح للحبوب الأوكرانية منذ الصيف الماضي بالخروج من الموانئ في جنوب البلاد رغم الحصار الذي فرضته روسيا.

وبعد أيام، وتحديدا في ١٩ يوليو، حذرت موسكو من أن أي سفينة تتجه إلى الموانئ الأوكرانية أو تغادرها ستُعتبر هدفا محتملا، وردت كييف في اليوم التالي بأنها ستتعامل بالمثل مع السفن الروسية.

منذ ذلك الحين ازداد عدد الهجمات في البحر الأسود من الجانبين، واستهدف الجيش الروسي مرارا ميناء أوديسا الكبير جنوب أوكرانيا.