عاصفة ترابية شديدة تضرب قنا وتسقط 8 أبراج نقل كهرباء

شهدت مدينة نجع حمادي بقنا، اليوم الجمعة، سقوط 8 أبراج كهرباء تسببت في فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق.

وكان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد سقوط 7 أبراج كهرباء بالقرب من دير الأنبا بضابا بالغربي بهجورة في نجع حمادي، وسقوط 13 كابل على شريط السكة الحديد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى مكان سقوطهما ورفعهما وتكثف جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

وأكد المهندس صلاح عزت العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء على عودة التيار الكهربائي لجميع المناطق التي تعرضت للفصل بعد سقوط عدد من أبراج نقل الكهرباء جهد 220 فولت غرب النيل في محافظة قنا وجاري استكمال صيانة الابراج.

وأوضح عزت اليوم ان عاصفة ترابية شديدة ضربت محافظة قنا ادت إلى سقوط احد أبراج نقل الكهرباء موجود في زاوية وذلك ادي إلى سقوط 7 أبراج اخرين لافتا إلى أن تلك الابراج مسئولين عن الربط بين محطة نجع حمادي وخزان أسوان.

وأشار العضو المتفرغ للمنطقة الجنوبية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء إلي أن فرق الطوارئ التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء تحركت على الفور لرفع وصيانة الأبراج وجاري العمل دون التأثير على شبكة الكهرباء.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، فيما ُفصل التيار عن بعض المناطق في المدينة، وقرى أولاد نجم والغربي بهجورة والشرقي بهجورة.