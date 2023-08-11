الجريمة والعقاب.. المشدد ينتظر مسجل خطر بتهمة الاتجار بالمخدرات بالشرابية

أمرت جهات التحقيق بالشرابية اليوم بحبس مسجل خطر 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة كمية من مخدري الايس والهيروين قبل ترويجها علي عملاءه.



كما أمرت بأخذ عينة من المواد المخدرة وعرضها علي المعمل الكيميائي لتحليلها لبيان مدي فاعلية الماده المخدرة، والجدول المدرجة به المواد، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.



البداية كانت عندما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبحوزته (كمية من مخدر الأيس وزنت 1 كيلوجرام - كمية من مخدرى البودر والهيروين وزنت 200 جرام - سلاح أبيض - مـبلغ مالى)، وبسؤاله عن مصدر المخدارت أقر بحيازتها بقصد الاتجار وتم اقتياده الي ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفي ذلك السياق قال المستشار القانوني، محمد عابدين المحامي ، إن القانون ينص على أنه يعاقب بالإعدام أو المؤبد كل من صدر أو استورد أو صنع مادة مخدرة.

وأضاف عابدين في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن العقوبات تختلف في حالة التعاطي او حيازة كمية ؛ موضحا أنه في حالة وجود سلاح مع المواد المخدرة ففي تلك الحالة يكون ظرف مشدد، ، وذلك طبقا لنص المادة 33 ب “كل من أنتج أو استخرج وصنع جوهرا مخدرا بقصد الاتجار تكون عقوبته المؤبد نظرا لوجود ظرف مشدد” .