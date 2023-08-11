تعرف على كليات المرحلة الأولي بتنسيق جامعة الأزهر للعام الدراسي 2023-2024

يبحث الكثيرون من طلاب الثانوية الأزهرية 2023 عن تنسيق كليات جامعة الأزهر خلال الفترة الحالية ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تنسيق الكليات للقسم العلمي والأدبي في مطلع شهر سبتمبر المقبل وذلك على حسب تصريحات رسمية من مشيخة الأزهر.

وتنوي جامعة الأزهر خلال تنسيق كلياتها في العام الدراسي 2023-2024 أن تجعل تنسيق الجامعات متساوي على مستوي الجمهورية من مبدأ تكافئ الفرص لدي طلاب الثانوية الأزهرية وذلك ما لم يشهده تنسيق جامعة الأزهر من قبل على مدى السنوات الماضية حيث كان تنسيق الجامعة يختلف على حسب النطاق الجغرافي.

وقال الدكتور سلامة داوود في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" إنه يعمل منذ تولية رئاسة الجامعة على مبدأ تساوي الفرص بين طلاب الأزهر حيث سيتم تساوي تنسيق كليات البنين والبنات وتساوي التنسيق بين فروع الجامعة للوجه القبلي والبحري والقاهرة لكي يحصل جميع الطلاب على نفس الفرص وأن يكون هناك عدالة بين طلاب الأزهر.

ومن المتوقع أن يشهد تنسيق كليات جامعة الأزهر خلال العام الدراسي المقبل انخفاض عن السنة الماضية بسبب انخفاض نسبة النجاح حيث ان نسبة النجاح بلغت العام الحالي 46% للقسم الأدبي و59.34% للقسم العلمي بنسبة نجاح عامة 52.88%.

الكليات العلمية المتاحة للبنين بـ تنسيق جامعة الأزهر 2023

خلال السطور التالية نستعرض قائمة الكليات العلمية المتاحة للبنين حسب تنسيق جامعة الأزهر 2023:

-كلية هندسة بنين قنا 584 درجة بنسبة 89.85%.

-كلية العلوم القاهرة تخصص عام: 82%.

-كلية الهندسة الزراعية القاهرة: 81.54%.

-كلية اللغات والترجمة تخصص عام: 62.46%.

-معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة: 88.46%.

-معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم القاهرة: 87.08%.

-كلية الإعلام: 76.77%.

-كلية التجارة القاهرة: 72.46%.

-كلية الزراعة القاهرة تخصص عام: 75.23%.

-كلية التربية بالقاهرة تخصص: 58.31%.

-كلية اللغة العربية تخصص عام: 53.08%.

-كلية هندسة بنين قنا 584 درجة بنسبة 89.85%.

-كلية العلوم القاهرة تخصص عام: 82%.

كلية الهندسة الزراعية القاهرة: 81.54%.

كلية اللغات والترجمة تخصص عام: 62.46%.

معهد إعداد فني التحاليل البيولوجية بكلية العلوم القاهرة: 88.46%.

معهد إعداد فني المختبرات بكلية العلوم القاهرة: 87.08%.

كلية الإعلام: 76.77%.

كلية التجارة القاهرة: 72.46%.

كلية الزراعة القاهرة تخصص عام: 75.23%.

كلية التربية بالقاهرة تخصص: 58.31%.

كلية اللغة العربية تخصص عام: 53.08%.