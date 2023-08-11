البنك الدولي: تكافل وكرامة مصدر إلهام لنا .. والمرأة لا تزال تعاني

قالت مجموعة البنك الدولي إن مبادرات تمكين المرأة وبرامج تكافل وكرامة التي تنفذها الحكومة المصرية كانت مصدر إلهام لدى مجموعة البنك.

أضاف تقرير صادر عن مجموعة البنك حول المبادرات والبرامج الاجتماعية التي يتم تمويلها داخل مصر، أنه لازال هناك فجوات بين الجنسين تتضمن 10% نسبة المهارات و الإلمام بالقراءة والكتابة و50% في المشاركة في قوة العمل.

أوضح البنك أنه لاتزال النساء في مصر تعانين من محدودية فرص الحصول على التمويل وتواجهن الأعراف والتقاليد والمعتقدات المقيدة لدورهن في المجتمع، فضلاً عن حصرهن في القيام بأعمال الرعاية والعمل كمربيات. وهناك نقص في خدمات رعاية الأطفال الجيدة وميسورة التكلفة.