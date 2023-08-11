في ذكرى نياحته اليوم .. اعرف عن الأنبا أرسانيوس مطران المنيا

يحل اليوم ذكرى نياحة الأنبا أرسانيوس مطران المنيا، وأبو قرقاص، وخلال هذه السطور التالية نرصد أهم محطات حياته وحتى نياحته.

(الاسم العلماني، والمؤهلات العلمية)

وُلِد أمين نصر ،الاسم العلماني له، في الـ ٢١ من شهر أغسطس عام ١٩٢٨م، وتخرج من كلية الهندسة عام ١٩٥١م، ثم تخرج من الكلية الإكليريكية عام ١٩٥٤م.

(الخدمة)

بدأ الخدمة الكنسية في مطلع شبابه، في أبراشية المنوفية، ثم خادما في أبراشية المنيا لمدة ١٥ عاما.

(الرهبنة)

ترهبن أمين نصر بتاريخ ١٤ أبريل لعام ١٩٥٨م، حيث رسم على دير السريان، بوادي النطرون باسم أبونا الراهب دانيال السرياني، ثم انتقل إلي دير البراموس، ونال هناك رتبة القمصية عام ١٩٧٥م، ليدعى حينها أبونا الراهب القمص دانيال البراموسي.

(الأسقفية، والمطرانية)

رسم الراهب القمص دانيال البراموسي أسقفا بتاريخ ١٣ يونيو عام ١٩٧٦م، بترشيح من الأنبا موسى أسقف الشباب، ثم عام ٢٠٠٦م في يوم ١٤ من شهر نوڤمبر، رُسم مطرانا، بيد قداسة البابا شنودة الثالث، على أبراشية المنيا، وأبو قرقاص، باسم الأنبا أرسانيوس.

(مهام أخرى)

قام ببناء 12 كنيسة بالمنيا، عن طريق شركة المقاولات التي كان يعمل بها فى ذلك الوقت.

شغل نيافته خلال فترة حبرية البابا شنودة عضوية لجان المجمع المقدس التالية، لجنة الإيمان والتعليم والتشريع ، ولجنة شئون الأديرة، ولجنة الطقوس.

كان المسؤول عن مراجعة العديد من كتب نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس الأسقف العام، محافظة المنيا.