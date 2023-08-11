ads
الجمعة 11 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 5 ملايين و600 ألف جنيه في البحيرة.. صور

افتتاح مساجد جديدة
افتتاح مساجد جديدة في البحيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، عن افتتاح 3 مساجد جديدة بمراكز (دمنهور - أبو حمص - حوش عيسى) بتكلفة إجمالية 5 ملايين و600 ألف جنيه في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.  

وقال وكيل الوزارة، إنه تم افتتاح مسجد عزبة حمادة الشرقية - حفص - دمنهور على مساحة 150 م 2 بتكلفة إجمالية مليون و500 ألف جنيه، مسجد الحمد - دير أمس - أبو حمص على مساحة 335 م2 بتكلفة إجمالية مليون و100 ألف جنيه، مسجد السلام - عزبة الناموس - حوش عيسى على مساحة 350 م2 بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه.
وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان "اسم الله الولي" أن الله (عز وجل) ولى الذين آمنوا، يتولاهم بعونه وتوفيقه وإحسانه وإكرامه ويتولى أمرهم كله، نصرهم وهدايتهم ومكافآتهم، فهو السميع دعاءهم المجيب لهم.

وأن ولاية الله تعالى تتسع لتشمل جميع خلقه رزقا وتدبيرا واحاطة علم، ولا شك أن المؤمن الحق الذي يستشعر ولاية الله تعالى له، يرضى بقضائه سبحانه وقدره فيطمئن قلبه ويسكن فؤاده.


 

افتتاح 3 مساجد افتتاح 3 مساجد جديدة خطبه الجمعه اليوم محافظة البحيرة وكيل وزارة الأوقاف