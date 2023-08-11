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الجمعة 11 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

فرقتا سوهاج والنيل يقدمان فنونهما الشعبية المبهجة في ليالي الأنفوشي.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني للأسبوع الرابع على التوالي، تقديم العروض الفنية بفعاليات المبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا" بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، والتي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا مع العروض المقدمة للفرق الفنية ضمن برنامج الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

وشهدت الفعاليات، أمس الخميس، عروضا فنية لفرقتي سوهاج للفنون الشعبية والنيل للموسيقى والغناء الشعبي، استهلتها فرقة النيل للموسيقي والغناء الشعبي بقيادة الفنانة منال إبراهيم قدمت من خلاله مجموعة متميزة من فقرات الفلكلور الشعبي المصري من بينها "البت تحب الولا، عزيزة ويونس، البدوي، ياما دقت، نخل عالي، ع الزراعية، مصر الحقيقية" وسط تفاعل وإعجاب الحضور.

كما قدمت فرقة سوهاج للفنون الشعبية بقيادة مدرب الفرقة ومصمم الرقصات الفنان محمد الرز عدة فقرات استعراضية نالت إعجاب الجمهور الغفير بالحفل من بينها "الربابة، الخلخال، التحطيب، السوهاجية، السيرة الهلالية".

جاء ذلك بحضور عزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية وعدد كبير من أهالي وضيوف مدينة الإسكندرية.

تقام الفعاليات بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، والتي انطلقت في الثاني والعشرين من شهر يوليو الماضي ومستمرة حتى آخر أغسطس الجاري بالإسكندرية، ومن المقرر أن تستمر العروض الفنية للفرقتين اليوم وغدا بمدينة العلمين الجديدة، ثم تستأنفان عروضهما بالأنفوشي الأحد المقبل وبعدها إلى محافظة مطروح بالنادي الاجتماعي لمدة ثلاث ليال متتالية.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة فرقة سوهاج للفنون الشعبية ثقافتنا في اجازتنا