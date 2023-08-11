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الجمعة 11 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

متحف الطفل ينظم رحلة لمرصد القطامية الفلكي

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ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع «متحف الطفل»، فى الرابعة من مساء غد السبت رحلة لأصدقاء ورواد المتحف إلى مرصد القطامية الفلكي، والتى تأتى من خلال أطر التعاون المثمر بين جمعية مصر الجديدة والمعهد القومى للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية

قال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف، إن الزيارة تأتي في إطار السعى نحو نشر الوعي بأهمية القطاع الفضائي والثقافة  الفلكية، حيث يتعرف الزوار على المرصد وما يحتويه من أجهزة للرصد والتصوير والمناظير الفلكية وكيفية استخدامها في التعرف على المجموعة الشمسية بمكوناتها المختلفة من الناحية الفيزيائية والحركية، والسدم والمجرات بأشكالها وأنواعها المختلفة.

وسوف يتعرف الزوار على أجزاء وإمكانيات أكبر تليسكوب فضائى في الشرق الأوسط داخل مبنى المنظار الفلكى «القبة الكبيرة»، ثم يقومون برصد السماء باستخدام التليسكوبات الصغيرة.

متحف الطفل مكتبة مصر الجديدة المعهد القومي للعلوم الفلكية