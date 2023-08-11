بعد انتخاب مصر رئيسا للاجتماع.. توصيات الاجتماع الـ12 للوزراء المسؤولين عن شؤون المرأة بالكوميسا

أصدر الاجتماع الثاني عشر للوزراء المسؤولين عن شؤون المرأة في الكوميسا من الدول الأعضاء، بمشاركة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، بالعديد من التوصيات منها الموافقة على نظام إدارة مسائل تمكين المرأة في الكوميسا وتوجيه الأمانة العامة لوضع خارطة طريق خاصة لبناء قدرات المرأة ووضع الميزانيات المراعية لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، بالاضافة الى الموافقة علي تقرير التقييم الخاص بتأثير كوفيد-١٩ علي المرأة في الدول الاعضاء بالكوميسا، وحث جميع الدول الأعضاء بالكوميسا على دعم الفروع الوطنية في اتحاد سيدات الأعمال التجارية بالكوميسا لجمع البيانات من أجل اجراء دراسة استقصائية تهدف الى تحديد سمات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها المرأة والشباب للسماح بإنشاء قاعدة بيانات عن الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تملكها المرأة والشباب في مجالات الزراعة والجلود والمنتجات الجلدية والمعالجة الزراعية وكذلك السماح بالدعم الموجه، إلى جانب حث الدول الأعضاء علي تحديد الشركات الصغيرة والمتوسطة للمرأة والشباب التي تعتبر قدوه في هذه المجالات.

كما أوصى الاجتماع أيضا على حث الدول الأعضاء علي تنفيذ المبادرات والمشاريع الخاصة بالمرأة لتعزيز تمكينها اقتصاديا ، إلى جانب مواصلة التثقيف والتوعية بفرص التجارة عبر الحدود والتغلب علي العنف ضد المرأة والتحديات الأخرى التي تواجه المرأة التي تعمل في هذه التجارة لتعزيز مشاركتهن، كذلك حث الدول الأعضاء على اشراك الجهة المسؤولة عن القطاع الاجتماعي في دولهم من أجل تسريع عمليات التوقيع والتصديق علي الميثاق الاجتماعي للكوميسا، وحث الأمانة على إدراج الشمول المالي الرقمي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى في النشرة من أجل تعزيز التكامل الإقليمي.

كما تم مناقشة الدعم والترويج للمنصة الرقمية" صوت 50مليون امرأة أفريقية www.womenconnect.org" وتمكين النساء من استخدام المنصة للوصول إلى المعلومات وخدمات بناء القدرات والتمويل والإرشاد والأسواق والوصول لعدد أكبر من المستفيدين من الدول الأعضاء.

وكانت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، قد شاركت مؤخرا في الاجتماع الثاني عشر للوزراء المسؤولين عن شؤون المرأة في الكوميسا من الدول الأعضاء، تحت عنوان "التكامل الاقتصادي من أجل ازدهار الكوميسا استناداً إلى الاستثمار الأخضر وإضافة القيمة والسياحة"، وتم خلال الاجتماع انتخاب هيئة المكتب من جانب زامبيا الرئيس الحالي للكوميسا والدول الأعضاء ، حيث تم انتخاب مصر لرئاسة الاجتماع و ترأست الدكتورة مايا مرسي الاجتماع كما تم انتخاب اثيوبيا كنائب لرئيس الاجتماع يمثلها اليميتو أوموت وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفل، وانتخاب رواندا تمثلها ميراي باتاموليزا، السكرتيرة الدائمة في وزارة النوع الاجتماعي وتعزيز الأسرة كمقرر للاجتماع.

وقامت كل من الدكتورة مايا مرسي، جان إم سينديزا وزيرة المرأة وتنمية المجتمع والرعاية الاجتماعية بدولة ملاوي، وسوافيليرا برينسيا وزيرة السكان والحماية الاجتماعية والنهوض بالمرأة بدولة مدغشقر، باستعراض الممارسات السليمة المتعلقة بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وجدير بالذكر أنه قد شارك في الاجتماع ممثلين عن كل من: جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، مصر، وإثيوبيا، وكينيا، ومدغشقر، وملاوي، وموريشيوس، ورواندا، وأوغندا، وزامبيا.

وشارك من مصر السفير معتز أنور سفير مصر في زامبيا، وممثلين من المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .