مطار مرسى علم يستقبل 140 رحلة طيران تقل آلاف السائحين

يستقبل مطار مرسي علم الدولي 140 رحلة طيران قادمة من مطارات 11 دول اوروبية تقل الاف السياح على مدار الأسبوع المقبل بدء من غدا السبت وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى.

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر بأن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 140‪ رحلة طيران تقل آلاف السائحين من 11 دولة أوروبية الأسبوع المقبل هي ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا و بلجيكا والنمسا ولوكسمبرج و المجر و سلوفاكيا تقل 30 ألف سائح من جنسيات أوربية مختلفة على مدار الأسبوع.

لافتا أن اكثر الرحلات وصولا إلى مطار مرسي علم هي الرحلات التشيكي والايطالي والبولندي و الألماني

IMG-20230811-WA0009

IMG-20230811-WA0008