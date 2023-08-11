ads
الجمعة 11 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

سنغافورة تعلن إجراء الانتخابات الرئاسية في الأول من سبتمبر المقبل

سنغافورة
سنغافورة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أعلنت إدارة الانتخابات في سنغافورة أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في الأول من شهر سبتمبر المقبل. 
وأفاد راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" الناطق باللغة الإنجليزية بأن إدارة الانتخابات أعلنت اليوم /الجمعة/ موعد إجراء الانتخابات الرئاسية بعد إصدار رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج أمر تنظيم الانتخابات.

كما أعلنت إدارة الانتخابات أنه إذا لم يكن هناك سوى مرشح واحد مؤهل في يوم الترشيح، الذي حددته ليكون في 22 من أغسطس الجاري، فسيتم انتخابه أو انتخابها رئيسا.

كان قد تم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في الـ13 من يونيو الماضي، على أن يتم غلق باب الترشح في 17 من الشهر الجاري.

وبالفعل أعلن عدد من الشخصيات عزمهم خوض السباق الرئاسي، من بينهم الوزير الأول السابق ثارمان شانموجاراتنام الذي أعلن نيته الترشح في الثامن من يونيو الماضي، ورجل الأعمال جورج جوه، بالإضافة إلى نج كوك سونج كبير مسؤولي الاستثمار السابق لدى صندوق الثروة السيادية في سنغافورة "جي.آي.سي"، والمرشح الرئاسي السابق تان كين ليان.

تجدر الإشارة إلى أن رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب أعلنت في مايو الماضي عزمها عدم الترشح لولاية ثانية. 
يذكر أن حليمة يعقوب "68 عاما" هي ثامن رئيسة للبلاد وأول سيدة تتولى المنصب في سنغافورة، وتنتهي ولايتها، التي تبلغ ست سنوات، في 13 سبتمبر المقبل.

سنغافورة الانتخابات في سنغافورة