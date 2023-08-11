الروهينجا: 23 قتيلا على الأقل و 30 في عداد المفقودين بعد غرق قارب هجرة

أعلنت السلطات الرسمية في بورما اليوم الجمعة، انتشال 23 جثة لأشخاص توفو من الروهينجا كانو قد فروا من ولاية راخين في ميانمار بعد غرق قاربهم.

ولا يزال ثلاثون آخرون في عداد المفقودين ، بينما ورد أن ثمانية أشخاص نجوا من الحادث.

وقال الناجون بحسب ما ذكرته بي بي سي إنهم كانوا يحاولون الوصول إلى ماليزيا عندما تعثر قاربهم الذي كان يقل أكثر من 50 راكبا وتركه طاقمه يوم الأحد الماضي.

وفي كل عام ، يحاول الآلاف من الروهينجا القيام برحلة بحرية محفوفة بالمخاطر إلى ماليزيا أو إندونيسيا.

وقال فريق الإنقاذ في تصريحات صحفية إن من بين الذين لقوا حتفهم هذا الأسبوع 13 امرأة و 10 رجال ، جميعهم من مسلمي الروهينجا.

ويعتبر الروهينجا المسلمون هم أقلية عرقية في ميانمار ذات الغالبية البوذية. وفر الكثير منهم إلى بنغلاديش في عام 2017 هربًا من حملة إبادة جماعية شنها الجيش البورمي. أولئك الذين بقوا في ميانمار أيضًا حاولوا الفرار منذ الانقلاب العسكري في عام 2021.

وفي مقابلة نشرتها بي بي سي مع أحد الناجين قال إن المهربين ، الذين دفعوا حوالي 4000 دولار (3153 جنيهًا إسترلينيًا) للفرد مقابل الرحلة إلى ماليزيا ، تركوا القارب بعد ذلك. والتقطت قوارب أخرى جثث الضحايا أو جرفتها المياه على الشاطئ.

وأضاف “ إن الرحلة الطويلة عبر بحر أندامان في قوارب الصيد المزدحمة دائمًا ما تكون محفوفة بالمخاطر ، ولكن بشكل خاص في هذا الوقت من العام ، في ذروة موسم العواصف الموسمية”.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن مسلمي الروهينجا هم "أحد ، إن لم يكن أكثر الناس تعرضًا للتمييز في العالم" ، ويبلغ عدد الروهينجا حوالي مليون شخص في ميانمار في بداية عام 2017 ، هم واحد من العديد من الأقليات العرقية في البلاد. يمثل مسلمو الروهينجا أكبر نسبة من المسلمين في ميانمار ، ويعيش غالبيتهم في ولاية راخين.

لديهم لغتهم وثقافتهم ويقولون إنهم من نسل التجار العرب ومجموعات أخرى موجودة في المنطقة منذ أجيال.

لكن حكومة ميانمار ، الدولة ذات الغالبية البوذية ، تنكر جنسية الروهينجا ، بل وتستبعدهم من إحصاء عام 2014 ، رافضة الاعتراف بهم كشعب، وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش.

في السنوات القليلة الماضية ، قبل الأزمة الأخيرة ، قام الآلاف من الروهينجا برحلات محفوفة بالمخاطر خارج ميانمار هربًا من العنف الطائفي أو الانتهاكات المزعومة من قبل قوات الأمن.

وبدأت الهجرة الجماعية في 25 أغسطس 2017 بعد أن شن مسلحو الروهينجا أرسا هجمات مميتة على أكثر من 30 مركزًا للشرطة.

قال الروهينجا الذين وصلوا إلى بنغلاديش إنهم فروا بعد أن ردت القوات المدعومة من حشود بوذية محلية بإحراق قراهم ومهاجمة وقتل المدنيين.

حيث قُتل ما لا يقل عن 6700 من الروهينجا ، بما في ذلك ما لا يقل عن 730 طفلاً دون سن الخامسة ، في الشهر الذي تلا اندلاع العنف ، وفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود الخيرية الطبية.

وتقول منظمة العفو الدولية إن جيش ميانمار اغتصب وأساء إلى نساء وفتيات الروهينغا.