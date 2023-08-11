تعرف على موعد انطلاق الدوري المصري

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية، عن موعد انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز في نسختها الجديدة للموسم الرياضي 2023-2024.



وقال سويلم، إن الدوري سينطلق خلال الأسبوع الثالث في شهر سبتمبر بين يومي 15 و20 من الشهر المقبل، على أن يتم إجراء القرعة خلال الفترة بين 15 إلى 20 أغسطس الجاري بحضور مندوبي الأندية.



وأضاف سويلم في تصريحات تليفزيونية: بطولة كأس سوبر الأبطال ستقام في الإمارات خلال شهر ديسمبر المقبل، وأوضح أن البطولة ستضم بطل ووصيف الدوري وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة.



وأكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية، أن البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة لم يقدم أي بصمة حتى الآن في تطوير أداء التحكيم.



وأردف عضو رابطة الأندية المصرية: راتب بيريرا يحل أزمة مستحقات الحكام المتأخرة، مشيرا إلى أن مصر تملك بالفعل رموزا كبيرة في مجال التحكيم، وعلى رأسها عصام عبد الفتاح الذي يتولى إدارة ملف التحكيم في الإمارات، بجانب سمير محمود عثمان وياسر عبد الرؤوف وقبلهم جمال الغندور.