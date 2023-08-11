إنشاء أول نقاط تفتيش أمنية على محور تنيدة - منفلوط.. بالصور

أعلن الدكتور ياسر محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن إنشاء أول نقطتي تفتيش (٢ كمين أمني) لصالح مديرية أمن الوادي الجديد بمحور " تنيدة – منفلوط".

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط في بيان له اليوم الجمعة، أن المشروع تنفيذ و إشراف جهاز تعمير الوادي الجديد على طريق تنيدة منفلوط سعيا لتغطية الطريق بالخدمات الضرورية و تذليل اي عقبات تواجه هذا الغرض حرصا على سلامة السادة المواطنين و دفعا لعملية التنمية على أرض الوادي الجديد.

ولفت إلى أن ذلك جاء تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بضرورة الدفع نحو البدء في تشغيل طريق تنيدة منفلوط وتجهيزه بالخدمات اللازمة حرصا على سلامة المواطنين ودفعًا لمسيرة التنمية على أرض المحافظة.

إنشاء أول نقاط تفتيش أمنية على محور تنيدة - منفلوط (1)

إنشاء أول نقاط تفتيش أمنية على محور تنيدة - منفلوط (2)

إنشاء أول نقاط تفتيش أمنية على محور تنيدة - منفلوط (3)