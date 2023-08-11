وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا عن اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث

استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات، والقائمين بعمل رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات للدراسات العليا، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.

وفي بداية الاجتماع، قام دكتور مصطفى رفعت بتكريم عدد من القيادات الجامعية، منهم أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، ومحمد أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، ود.أشرف طارق حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق.



كما هنأ مصطفى رفعت، النواب الذين تم تكليفهم بالقيام بأعمال رئيس الجامعة، وهم د.ناصر خميس الجيزاوى القائم بعمل رئيس جامعة بنها، ود.حمدان ربيع المتولي القائم بعمل رئيس جامعة دمياط، ود.أحمد عكاوى عبد العزيز القائم بعمل رئيس جامعة جنوب الوادى، ود.حسان حمدى نعمان القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، والدكتورة غادة فاروق حسن القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، متمنيًا لهم ولجامعاتهم المزيد من التقدم والازدهار.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات الهامة، منها:

• تشكيل لجنة لإعداد مقترح متكامل عن قواعد التسجيل بمرحلة الدراسات العليا بالجامعات المصرية.

• تشكيل لجنة لدراسة تطوير منظومة قبول وتسجيل الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا بالجامعات المصرية .

واستعرض المجلس تقريرًا عن نموذج الأعمال المناسب للاستثمار في المحتوى الرقمي المتاح على منصة المجلات العلمية المحلية التي يستضيفها بنك المعرفة المصري.

وأحيط المجلس علمًا بتقرير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، بشأن ما قامت به الجامعات من رفع الأبحاث الخاصة بالتحول للأخضر والتنمية المستدامة.

كما أوصى المجلس الجامعات بإعداد بيان عن المواد والمخلفات الخطرة التى يتم استخدامها فى الأبحاث العلمية والتحاليل فى المعامل، وذلك فى ضوء كتاب السيدة الدكتورة وزيرة البيئة، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

وأحيط المجلس علمًا بما قامت به كل من جامعتى المنصورة والمنوفية بشأن النشر العلمي وتحفيز الباحثين فى قطاع العلوم الإنسانية والإجتماعية.

IMG-20230811-WA0031

IMG-20230811-WA0029